Coaching / J-1 : Lisandro veut faire comme M Pokora

C'est la première fois dans "The Voice" qu'un talent va chanter et danser en même temps sur le plateau samedi. Ce talent, c'est Lisandro Cuxi, graine de star de 17 ans. Il chante "24k Magic" de Bruno Mars... Certains diront : "ce garçon a du culot". Car il en faut, du culot pour se lancer à l'assaut du tube et à du la choré de Bruno Mars... Un brin de folie et surtout une grosse envie de plaire à son coach M Pokora. On les retrouve en pleine séance de coaching... Rendez-vous samedi à 21h sur TF1 pour la première grande soirée en direct de The Voice 6 !