Coaching : JAT vs Betty Patural, the Girl Power en action !

Pour ces derniers duels, Pascal Obispo a décidé de confronter non pas deux mais quatre voix...Celle des JAT et de Betty Patural sur un titre de Mylène Farmer : "Désenchantée". Autant dire que nos quatre talents vont devoir travailler pour accorder leur voix... D'ailleurs, lors du coaching quelques "larsens" ont beaucoup amusé leur coach Pascal Obispo. Découvrez en exclu pour MYTF1, un coaching très musical mais également très animé. Quand les filles prennent le pouvoir.... - BONUS de "The Voice" du samedi 14 avril 2018