COACHING Jenifer - BATTLE Poupie VS Petru : tornade VS force tranquille sur un « Bohemian Rapsody »

En exclusivité, MYTF1 vous fait pénétrer dans les coulisses du coaching-répétition de la nouvelle phase de la compétition de The Voice 8 : LES BATTLES. En cliquant vous allez entrer dans la salle de COACHING conduit par Jenifer. C’est la coach Jenifer qui a décidé de mettre en confrontation vocale ces deux Talents de son équipe : Poupie contre Petru sur un titre des QUEEN, « Bohemian Rhapsody ». L’épreuve des Battles où Poupie et Petru vont devoir une nouvelle fois prouver à leur coach qu’ils ont leur place dans l’aventure. A qui Jenifer offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine et dernière étape de la compétition, les Grands Shows en DIRECT ? A ce niveau de la compétition, les places sont très chères. Samedi 11 mai, Les Talents joueront les 7 dernières places pour les grands shows en direct. Chaque coach dispose de 2 places sauf Mika qui n’en possède qu’une. Les Talents ont une pression énorme., Au total dans chaque équipe, 4 seront retenus pour les grands shows en direct. RENDEZ-VOUS SAMEDI à 21H pour vivre la deuxième et dernière soirée des BATTLES.