Coaching - Jenifer est très émue lors des répétitions de son trio

C’est au foyer que Stella, Lilian, Camila et son frère Zion Luna ont rendez-vous avec leur coach Jenifer pour découvrir le titre de leur Battle. Jenifer est très farceuse et s’était cachée pour leur faire une surprise ! Pour la dernière soirée des Battles, les quatre adolescents vont chanter le titre très personnel de l’artiste Louane : « Si t’étais là ». Une chanson très forte en émotions et qui va demander un réel travail d’interprétation aux talents de Jenifer. Pendant les répétitions, la coach est déjà très émue par l’intensité de ses jeunes chanteurs. Comment va-t-elle réagir ce soir ? Le choix risque d’être difficile à faire… The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.