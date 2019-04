COACHING JENIFER : Poupie, le coup de cœur de Jenifer, arrivera-t-elle à rester concentrer ?

Ce soir l’équipe de Jenifer est mise à rude épreuve – pour cette grande première, les 18 talents de Jenifer seront mis sous pression. Jenifer aussi doit prendre des décisions difficiles car elle n’a pas le choix ; elle doit impérativement réduire son équipe à 6 Talents. L’extravertie Poupie de 20 fait partie de la Team Jenifer. Elle avait fait sensation lors des auditions à l’aveugle de The Voice 2019. Pour l’épreuve des KO elle s’accompagnera au piano afin d’interpréter Always Remember Us This Way de Lady Gaga. La crainte de Jenifer, c’est la déconcentration de Poupie. Assurera-t-elle pendant son épreuve pour lui permettre d’accéder aux Battles ? Poupie, le coup de cœur de Jenifer, le restera-t-elle à l’issue de son épreuve ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 1 du 6 avril 2019