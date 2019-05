COACHING JENIFER : Poupie montre son double visage

Après été sauvée par son coach lors de la première épreuve en direct de The Voice 8, Poupie se prépare pour le deuxième direct ce samedi 25 mai. Son coach Jenifer souhaite dévoiler au public les deux facettes de son jeune talent : le côté doux et pétillant qui caractérisent Poupie. C'est sur le titre festif "Wannabe" des Spice Girls que tout va se jouer. Une chanson que la jeune chanteuse connaît très bien. En commençant par une interprétation piano-voix et dynamique à la fin, le public sera-t-il conquis par sa performance ? Réponse SAMEDI à 21H pour vivre le deuxième grand show en direct de THE VOICE SAISON 8.