COACHING Julien Clerc à Pierre Danaë "On peut former des A sans ouvrir une grande bouche" pour la demi-finale

COACHING de Pierre Danaë par Julien Clerc- ça y est, c'est la dernière ligne droite avant la finale. Et pour se préparer à la demi-finale de samedi, quoi de mieux qu'une bonne séance de coaching. C'est le cas de Pierre Danaë qui a choisi de nous livrer un titre de Coldplay, "The Scientist" . "Pourquoi avoir choisi cette chanson-là" lui demande son coach Julien Clerc. Pierre Danaë voulait se recentrer sur ce qu'il aime, les chansons à texte et c'est aussi une de ses chansons préférées."Cette chanson parle de quelqu'un qui s'adresse à son amour...J'avais envie de revenir sur l'émotion". Entrez dans les salles de coaching de la demi-finale avec Soprano et Clément.