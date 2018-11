Coaching - Des larmes de joie pour Rosie en voyant Soprano et Patrick Fiori

L’heure de la dernière Battle de la soirée a sonné. Trois protégés de Jenifer vont s’affronter sur le ring de The Voice Kids et clôturer la phase des Battles. Mano, Mélia et Rosie ont rendez-vous avec Jenifer pour un coaching qui leur réserve des surprises ! Les trois talents forment un trio improbable mais ensemble, ils vont offrir une performance très intéressante sur la chanson de Vianney « Moi aimer toi ». Comme promis à Rosie, Soprano et Patrick Fiori viennent prêter main-forte à Jenifer pendant le coaching. Cette surprise impressionne la petite Rosie qui laisse échapper quelques larmes de joie. Tout de suite consolée par sa coach, elle peut reprendre les répétitions avec son trio. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.