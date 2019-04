COACHING LAUREEN : Julien Clerc « Ne laisse pas tomber tes H »

En exclusivité, MYTF1 vous fait pénétrer dans les coulisses du coaching-répétition de l’épreuve inédite des KO de The Voice. En cliquant vous allez entrer dans l’avant-scène de l’épreuve de LAUREEN coachée par Julien Clerc. Vous avez découvert Laureen lors des auditions à l’aveugle qui avaient emballé les 4 coachs, Jenifer, Julien Clerc, Mika et Soprano avec un titre revisité « Je suis venu de te dire que je m’en vais » de Serge Gainsbourg, accompagnée de sa guitare. Laureen avait choisi Julien Clerc pour continuer l’aventure. Maintenant, place à l’épreuve des KO où Laureen va devoir prouver à son coach qu’il a toute sa place dans l’aventure. Et pour cela, ce jeune Talent a choisi un titre qu’apparemment son coach ne connait pas, « What’s Up ». Est-ce que Julien Clerc lui offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition, les BATTLES ? A ce niveau de la compétition, les places sont très chères puisque de 18 Talents que constitue chaque équipe, 6 seront retenus dans chaque équipe pour les Battles. RENDEZ-VOUS SAMEDI 13 avril à 21H pour vivre la deuxième soirée des KO.