Coaching : Léna raide dingue de Patriiiiick Fiori

Les prochains talents à partir en coaching font partie de l’équipe de Patrick Fiori. Parmi les trois talents qui composent ce trio pour la Battle, Léna n’a d’yeux que pour son coach, le tombeur de ces dames ! Mais Carla et Alexandre ne sont pas en reste ! Ils gardent tous les trois le même objectif : tout donner sur scène pour accéder à la demi-finale de The Voice Kids 5. Pour Patrick Fiori, ces trois talents ont des choses à dire au public. C’est pour cela qu’il les prépare à interpréter « Un homme debout » de Claudio Capéo, car le titre est très exigeant et leur permettra de faire une vraie démonstration de leur talent d’interprétation. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.