Coaching : "Soyez vous-mêmes", Amel Bent veut révéler ses talents !

Amel Bent prend son rôle de coach très au sérieux. Pour la seconde Battle de la soirée pour la coach, la chanteuse met en compétition Nassim, Hindy et Zoé. Lors des auditions à l’aveugle, elle a été touchée par la manière dont ces trois talents mettaient en avant le texte et l’émotion. C’est pour cela qu’elle souhaite que le trio interprète « We found love » de Rihanna feat. Calvin Harris. Au départ, cette chanson n’est pas pour eux ! Mais Amel Bent a confiance en eux pour la rendre mélancolique et appuyer sur le sens des paroles. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.