COACHING Mika - BATTLE Albi vs London Loko : « Hit Sale » aux paroles crues, vont-ils oser ?

En exclusivité, MYTF1 vous fait pénétrer dans les coulisses du coaching-répétition de la nouvelle phase de la compétition de The Voice 8 : LES BATTLES. En cliquant vous allez entrer dans la salle de COACHING conduit par Mika. C’est le coach MIKA qui a décidé de mettre en confrontation vocale deux jeunes Talents de son équipe : Albi vs London Loko sur un titre du groupe Therapie Taxi ft Romeo Elvis, « Hit Sale ». Un titre aux paroles crues qui marquent indéniablement les esprits. Vont-ils oser ? L’épreuve des Battles où Albi et London Loko vont devoir une nouvelle fois prouver à leur coach qu’ils ont leur place dans l’aventure. A qui Mika offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition, les Grands Shows en DIRECT ? A ce niveau de la compétition, les places sont très chères puisque de 8 Talents que constitue chaque équipe, 4 seront retenus pour les grands shows en direct. RENDEZ-VOUS SAMEDI à 21H pour vivre la première soirée des BATTLES.