COACHING Mika : Gjon's Tears, un Terrien en plein stress

Après avoir remporté les battles, Gjon's Tears se prépare pour les directs. Son coach Mika, vient l'aider à préparer sa prestation. Et le jeune chanteur prend un grand risque puisqu'il a choisi di'nterpréter "S.O.S d'un terrien en détresse" de Daniel Balavoine. Stressé, il se confie "Pour moi, cette chanson était tout ce qu'il ne fallait pas que je prenne". Mika comprend mais lui assure qu'il doit faire quelque chose de différent et pour ne pas tomber dans le piège de la révérence. Le challenge sera-t-il relevé ? Réponse SAMEDI à 21H pour vivre les premiers directs de THE VOICE SAISON 8.