Coaching : Morgan, Talisa et Madison ont le groove !

Soprano accueille trois de ses talents en salle de répétition. Et pas n’importe quels talents ! Morgan, Talisa et Madison, des talents qui ont du groove ! La preuve, ils vont irruption dans la salle en dansant ! Le trio va interpréter le titre « Feel » de Calvin Harris, Pharell Williams et Katy Perry ce soir lors de la première soirée des Battles de The Voice Kids 5. En tant que coach, Soprano prodigue des conseils personnalisés pour chacun de ses talents, mais également pour harmonier la prestation. Il souhaite que Madison sorte de sa coquille et que Talisa et Morgan arrivent à canaliser leur énergie débordante. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.