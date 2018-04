Coaching : "Je peux croire en ce couple improbable"

Cet après-midi, entrez dans l’intimité du coaching de Ubare et Frédéric Longbois. Les deux talents vont interpréter un titre de Françoise Hardy et jacques Dutronc : "Puisque vous partez en voyage", sur ordre de Monsieur Mika, le coach. Ce dernier a décidé de confronter Ubare et Frédéric Longbois pour en faire un couple improbable : "Vous devez me faire croire en ce couple-là". C’est sur MYTF1 en exclu - BONUS de "The Voice" du samedi 07 avril 2018