Coaching : Raffi Arto, on ne change pas une équipe qui gagne

C'est au tour de Raffi Arto de se présenter en coaching aujourd'hui. Le benjamin de la Team Florent Pagny a choisi un titre d'Elvis Presley pour ces quarts de finale. Mais une tonalité différente avec cette chanson toute en douceur : "Can't help falling in love" accompagné de son piano et de sa voix. Raffi Arto est dans son bain avec cette chanson. Mais c'est ce qu'il aime faire par dessus tout. Alors pourquoi aller à contre-courant ? On vous attend samedi 28 avril dès 21 heures sur TF1 pour les quarts de finale.