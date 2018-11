Coaching - Soprano, un coach multifonction pour Inès, Mathéo et Alexandra

Pour les dernières Battles de cette saison 5, les talents vont devoir redoubler de travail pour réussir à se qualifier pour la demi-finale. Pour le premier coaching de la soirée, Soprano accueille trois jeunes talents : Inès, Alexandra et Mathéo. Les trois talents sont ravis d’interpréter le tube de P!nk « What about us ». Une chanson pop à l’image de ce trio. Pour eux, Soprano est un coach multifonctions ! A la fois coach, grand frère et une personne positive toujours avec le sourire. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.