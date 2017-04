Coaching The Sugazz VS JJ avec Mika

Vidéo de répétitions - Le premier duel de la soirée des deuxièmes battles de la saison 6 est signé Mika. Le coach a prévu un trois contre un détonant ! Son choix s’est porté sur un groupe de trois jeunes chanteuses très animée et créatives et un jeune chanteur ayant du pep’s, haut en couleur aussi, ayant une culture musicale et une technique vocale commune : The Sugazz contre JJ. Ces talents vont devoir tout donner pour convaincre leur coach mais pas trop en faire. Il faut trouver le juste milieu. Une battle qui s’annonce exceptionnelle ! Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017