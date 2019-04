COACHING Théophile Renier : Julien Clerc « Vous ne devez pas écraser les basses »

En exclusivité, MYTF1 vous fait pénétrer dans les coulisses du coaching-répétition de l’épreuve inédite des KO de The Voice. En cliquant vous allez entrer dans l’avant-scène de l’épreuve Théophile Renier coaché par Julien Clerc. Vous avez découvert ce Talent lors des auditions à l’aveugle qui avaient emballé les coachs, avec son interprétation de Malheur Malheur de Maitre Gims. Ce grand gagnant de The Voice Belgique avait choisi alors Julien Clerc pour continuer l’aventure. Maintenant, place à l’épreuve des KO où ce Talent va devoir prouver à son coach qu’il a toute sa place dans l’aventure. Et pour cela, ce Talent a choisi un titre de Larusso « Tu m’oublieras ». Est-ce que Julien Clerc lui offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition, les BATTLES ? A ce niveau de la compétition, les places sont très chères puisque de 18 Talents que constitue chaque équipe, 6 seront retenus dans chaque équipe pour les Battles. RENDEZ-VOUS SAMEDI 27 avril à 21H pour vivre la quatrième et dernière soirée des KO.