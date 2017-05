Coaching : la véritable déclaration d'amour de Mika à Audrey

Aujourd'hui, on vous propose un véritable moment d'émotion. Plus de Sept minutes d'échange entre Mika et Audrey, sept minutes intenses entre un coach et son talent. Pour cette seconde soirée des Lives, Audrey a choisi d’interpréter une chanson de Sylvie Vartan et écrite par Charles Aznavour : "ce soir, je serai la plus belle pour aller danser". Comme le dit Audrey : "c'est un vieux morceau, désuet"... Un choix de titre audacieux pour une jeune femme qui se cache perpétuellement derrière son éventail... Le moment de grâce arrive lorsque Audrey se met à interpréter la chanson... Mika semble bouleversé : "je te découvre pour la première fois. Tu as une Voix et elle est bouleversante"... A ce moment, en regardant les yeux d'Audrey.. On comprend toute l'importance de ce choix de chanson. Rendez-vous samedi prochain à 21h sur TF1 pour la deuxième grande soirée en direct de The Voice 6 !