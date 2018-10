Les coachs de The Voice Kids notés par le jury de Danse avec les Stars !

Quand le weekend approche, les coachs de The Voice Kids ont des envies de dancefloor. Mais attention, les juges de Danse avec les Stars ne sont jamais loin ! Alors quand Jenifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori enflamment le parquet avec la danse de la joie ou un rock endiablé, Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Shy'm et Patrick Dupond ne peuvent s'empêcher d'attribuer des notes ! Ce weekend, gardez le rythme sur TF1 avec The Voice Kids le vendredi et Danse avec les Stars le samedi.