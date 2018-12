Les coachs, les finalistes et Kendji Girac - "For me formidable" - Charles Aznavour

Ce soir, c’est une finale formidable qui attend les huit finalistes et les quatre coachs de The Voice Kids. Pour l’ouverture de la soirée, ils sont tous réunis sur la scène pour interpréter un grand classique de Charles Aznavour, "For me formidable", avec Kendji Girac. Après plusieurs semaines, après les auditions à l’aveugle, les Battles et la demi-finale, la fin de l’aventure a sonné. Ils sont huit à espérer remporter le trophée de la saison 5. Dans la team Patrick Fiori, Carla et Ismaël. Dans la team Jenifer, Mélia et Emma. Dans la Team Amel Bent, Ermonia et Madison. Enfin, dans la team Soprano Inès et Lili. Ce soir, le vainqueur de la cinquième saison de The Voice Kids sera nommé. Pour démarrer de bonne humeur (et en chanson) cette soirée, Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano, accompagnés de leurs talents et Kendji Girac ouvrent le bal ! C’est parti ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.