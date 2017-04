Les Coachs interprètent « Un, Deux, Trois » de Fredericks, Goldman, Jones en version acoustique

Vous avez aimé la prestation de Zazie, Florent Pagny, Mika et Matt Pokora pour célébrer l’ouverture des Battles sur la scène de The Voice 6 ? Découvrez vite leur version acoustique du titre de Fredericks, Goldman et Jones « Un, Deux, Trois » pour The Voice, la suite ! Ils ont pu compter sur le soutien de tous les musiciens des émissions, mais aussi sur celui de la costumière qui a fourni le costume de Matt pour les moins étonnants. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça swingue ! Extrait du Replay des battles 3 de The Voice, la suite du samedi 29 avril 2017