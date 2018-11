Les coachs invitent Mathis la Malice au concert des Enfoirés !

Pour son audition à l’aveugle, Mathis a interprété un titre des Enfoirés « Juste une p’tite chanson ». Même si les fauteuils ne se sont pas retournés, il repart avec un joli cadeau. Après sa prestation, les coachs reprennent avec lui ce morceau, rythmé par les applaudissements du public. Patrick Fiori lance l’idée d’inviter ce très jeune talent au prochain concert des Enfoirés : « Est-ce que tu accepterais d’être notre invité sur les prochains Restos du Cœur ? ». Sans hésiter, la réponse de Mathis est un grand « OUI ! ». Le jeune garçon saute de joie, remercie les coachs par un « check », pour cette invitation très VIP ! Soprano, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Mathis finissent en beauté sur un… dab ! Rendez-vous ce vendredi 2 novembre à 21h sur TF1 pour la dernière émission des auditions à l’aveugle de The Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.