Coco - All By Myself - (Eric Carmen version Céline Dion)

Ce Talent ne vous laissera pas indifférent, Coco n’a pas froid aux yeux… Cette jeune Moldave de 26 ans a appris spécialement le français pour communiquer avec les coachs et le public. Ce personnage haut en couleur ne laissera pas indifférent ni coach, ni public. Surtout Mika, qui pour la première fois, est déstabilisé. Coco a déjà un sacré parcours musical derrière elle : se présente aux sélections nationales pour représenter son pays à l’Eurovision en 2010 et tente The Voice Roumaine. Mais la France l’attire, elle s’y sent bien. Ce soir Coco met le feu sur la scène de The Voice 2019 et espère donner du plaisir aux gens et aux coachs. Coco croit en son destin français. Réussira-t-elle à faire réagir les quatre coachs de The Voice 8, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019