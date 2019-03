Qui est Coco Coquine ? De la Moldavie à The Voice 8 - Portrait de Talent

En cliquant sur cette vidéo, vous allez mieux faire connaissance avec un des talents des cinquièmes auditions à l’aveugle, Coco. Ce jeune Talent de 26 ans vient tout droit de Moldavie et a déjà un sacré parcours : se présente aux sélections nationales à l’Eurovision en 2010 pour représenter la Moldavie puis tente The Voice en Roumanie. Cette jeune femme à la personnalité très spontanée et haute en couleurs, est passionnée par la scène et a choisi The Voice France pour donner du plaisir aux gens et aux coachs. Samedi, soyez au rendez-vous pour découvrir sa prestation et sa puissante voix, elle va envoyer du lourd !!! Mika perturbé, nous l’avons jamais vu comme ça. Voir le portrait de candidat – Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019