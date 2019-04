Coco - Dangerous Woman (Ariana Grande)

PRESTATION – C’est un grand standard de Céline Dion que Coco coquine, jeune moldave, haut en couleurs, a séduit son coach lors des auditions à l’aveugle. Ce soir Coco veut montrer qu’elle sait combiner le show et la voix et ainsi charmer Mika. C’est son challenge. Le niveau est très élevé dans l’équipe de Mika. A Coco de se démarquer des autres ; et elle va nous le démontrer encore ce soir. Juchée sur ses hauts talons aiguilles de ses cuissardes, vêtue d’une mini robe moulante à paillettes, Coco interprète un titre de Ariana Grande, « Dangerous Women ». Mika, va-t-il être sensible au grand show que Coco va nous livrer ? Quel lui réserve-t-il pour la suite de l’aventure ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019