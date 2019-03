Coco, son interview BUZZ : "J'ai fait le Coco Show !"

Elle n'est pas passée inaperçu lors des cinquièmes auditions à l'aveugle. Cette jeune moldave de 26 ans a repris le titre "All By Myself" qui a littéralement conquis nos quatre coachs. Mais c'est aussi par sa personnalité unique qu'elle s'est faite remarquer. "Coco coquine" comme elle le déclarait, n'a pas hésité à jouer avec Mika, dont elle a rejoint son équipe. Dans cette interview BUZZ, elle explique ce qu'elle a ressenti lors de son passage et les retours suite à sa prestation. Regardez l'interview Buzz de Coco.