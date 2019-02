Coline – Lay Me Down (Sam Smith)

Le prochain talent à découvrir l’ambiance du plateau et les coachs, c’est Coline, 17 ans. Ce jeune Talent impressionné a été pris en charge par la production : maquillage, habillage… et n’en revient toujours pas. Pour Coline, c’est un rêve éveillé, un rêve fou. Pour son audition à l’aveugle, Coline a choisi d’interpréter un titre de Sam Smith, « Lay Me Down ». Va-t-elle réussir à convaincre les coachs de se retourner ? Mais ce n’est pas son seul défi, l’autre c’est de faire un selfie avec les 4 coachs. Réussira-t-elle ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 23 février 2019 – Auditions à l’aveugle 3