Coline VS Antonia VS Camille chantent « Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel (Team Amel Bent)

C’est maintenant au tour de trois talents de l’équipe d’Amel Bent de livrer leur battle. Camille, Coline et Antonia vont interpréter un morceau qui tient leur coach à cœur. Il s’agit de la célèbre chanson « Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel. Amel Bent attend de la douceur et beaucoup d’émotion lors de cette prestation. À l’issu de leur prestation, Amel Bent aura la lourde tâche de désigner qui l’accompagnera dans la suite de l’aventure. Qui de Camille, Coline ou Antonia aura son ticket pour la demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.