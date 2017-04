Colour of Rice VS Elsa Roses VS Alexandre Sookia - « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » (Francis Cabrel) (Saison 6)

Exceptionnellement pour cette Battles, ce n’est pas deux mais trois talents de l’équipe de Zazie qui vont s’affronter pour disputer leur place dans la suite de l’aventure et ainsi accéder à l’étape suivante, l’épreuve ultime. Colour of Rice, Elsa Roses et Alexandre Sookia ont tous les trois été coachés par Zazie, charmée par leur voix lors de leur audition à l’aveugle. Colour of Rice été découverte lors du quatrième Prime de cette saison 6 en interprétant « Fast Car » de Tracy Chapman. Ce talent avait fait se retourner trois coachs : Zazie, Florent Pagny et M Pokora. Mais c’est avec Zazie qu’elle a voulu continuer l’aventure. Tandis qu’Elsa Roses avait ébloui lors de son audition à l’aveugle du sixième Prime, en interprétant « Somewhere Only We Know » de Keane. Ce talent avait séduit trois coachs : Mika, Zazie et Florent Pagny. Pour Alexandre Sookia, ce talent avait fait se retourner Zazie et Florent Pagny en interprétant avec sa voix de crooner « One » de U2. Tous trois ont choisi d’être coachés par Zazie. Retrouvons ce soir le trio Colour of Rice, Elsa Roses et Alexandre Sookia s’affrontant sur un monument de la chanson française : « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. Nos trois Talents aux voix nettement différentes se rejoignent dans leur passion de la scène sur cette Battle. Nul doute que les trois artistes, qui ont tous deux impressionnés Zazie leur Coach lors de leur Audition à l’Aveugle, méritent leur place dans la compétition. Mais sur la scène des Battles de cette sixième saison, le choix s’annonce difficile. Qui aura la chance de poursuivre l’aventure The Voice ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017