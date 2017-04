Concours de vibes entre JJ & The Sugazz

La diva Mariah Carey peut être fière de JJ et des Sugazz ! En effet, les quatre talents donnent tout lors d’un concours endiablé de vibes ! Tout est dans le style et difficile de départager les participants, qui mettent toute leur énergie dans la battle de leur vie… Plus sérieusement, on retiendra surtout la battle incroyable sur "Fiche le camp, Jack". Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !