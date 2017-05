Dans les coulisses du clip de « Shape of You » de Ed Sheeran !

Cette année les talents au complet de The Voice 6 se sont réunis pour interpréter le tube « Shape of You » de Ed Sheeran, pour en faire la bande-annonce de l’émission. Ils ont aussi découvert comment se tournait un clip dont voici le making-of. Entre fous rires et répétitions, découvrez sans plus attendre l’envers du décor du tournage du clip ! ! ! Extrait du Replay de The Voice 6, la suite du 20 mai 2017