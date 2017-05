Coup de théâtre, Marius se fait voler par….

TALENT VOLE – Alors qu’Emmy Liyana vient d’être choisie par Zazie pour les grands shows en direct, Marius et Alexandre Sookia ont encore une chance de rejoindre Emmy Liyana. Mika, Florent Pagny ou encore Matt Pokora peuvent appuyer maintenant sur leur bouton rouge pour sauver un de ces deux talents. Mais ce coachs sont autorisés à voler un seul talent lors de l’épreuve ultime. Seule Zazie a déjà actionné ce bouton lors de la première session de l’épreuve ultime pour sauver Marvin Dupré. Marius vient d’interpréter « Etre un homme comme vous » de Robert & Richard Sherman, où son audace et son charme imprévisible ont été salués par chaque coach. Et surprise, le buzzer vient de retentir : un coach vient de voler Marius : Matt Pokora a décidé de laisser sa chance à Marius aux grands shows en direct Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017