Coup de théâtre ! Marvin Dupré volé par….

Talent volé – Alors que Vincent Vinel vient d’être choisi par Mika pour les grands shows en direct, Marvin Dupré et Manoah ont encore une chance de rejoindre Vincent Vinel. Zazie, Florent Pagny et Matt Pokora peuvent appuyer maintenant sur leur bouton rouge pour sauver un de ces deux talents. Mais ces coachs sont autorisés à voler un seul talent lors des épreuves ultimes. Marvin Dupré vient de revisiter à sa manière « La balade de Jim » d’Alain Souchon où son audace et sa capacité d’interpréter ont été saluées auprès de chaque coach. Et c’est Zazie, qui vient de buzzer et de voler le talent de Mika. Désormais, Marvin Dupré fait partie de la #TeamZazie pour les grands shows en direct ! Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1