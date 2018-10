CoursDeDanse - Les coachs dansent le MIA

Les coachs prouvent encore une fois qu’ils ne sont pas que des professionnels de la musique mais aussi de la danse ! Après avoir swingué sur la chanson rock’n’roll du jeune Alexander, les coachs dansent le MIA. Patrick Fiori fait quelques pas alors que la célèbre chanson du groupe de rap IAM résonne sur le plateau de The Voice Kids. Soprano n’hésite pas une seconde et montre également ses talents de danseur. Amel Bent et Jenifer ne sont pas en reste et réalisent la chorégraphie de cette danse emblématique de Marseille. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.