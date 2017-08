Cover : Antoine - "Unstoppable" - Sia

L’esprit de compétition fait rage entre les coachs ! M Pokora et Jenifer se sont battus comme jamais pour récupérer Antoine. Il faut dire que ce talent a fait sensation lors des auditions à l’aveugle en reprenant « Let it go » de James Bay. En coulisses, il continue de nous impressionner avec une reprise de Sia, sur "Unstoppable". Rendez-vous tous les samedis à 21h sur TF1 pour la suite de The Voice Kids saison 4 !