Cover : "Baby you can drive my car" (The Beatles) par Matthieu

Le punk de cette saison 6 de The Voice connaît ses classiques, et il les chante particulièrement brillamment ! Après s’être attaqué non sans surprise à Kool & The Gang avec une version bien à lui, Matthieu interprète les Beatles dans sa cover de la semaine. Il aurait été dommage de laisser passer un tel talent, et Zazie l’a bien compris ! On retrouvera Matthieu dès la semaine prochain lors des grands shows en direct de The Voice 6, à 20h55 sur TF1 !