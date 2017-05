Cover : "Don’t stop the music" (Rihanna) par The Sugazz

Clairement, le défi n’était pas gagné pour The Sugazz, car leur choix de chanson pouvait dénoter avec leur univers… Qu’à cela ne tienne ! Le trio explosif de cette saison de The Voice a su s’approprier un titre aussi fort que "Come as you are" de Nirvana. Encore une fois, la complicité entre les trois chanteuses a fait mouche auprès de Mika, qui les porte jusqu’aux lives. En coulisses, The Sugazz reprend "Don’t stop the music" de Rihanna. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des épreuves ultimes de The Voice 6 !