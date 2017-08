Cover : Eléa - "Dingue, dingue, dingue" - Christophe Maé

Éléa a seulement 11 ans, et pourtant son répertoire a surpris tous les coachs ! Si bien que Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori se sont battus pour gagner Éléa. Sa reprise des « Moulins de mon cœur » de Michel Legrand a fait carton, mais c’est finalement Patrick Fiori qui remporte ce précieux sésame. En coulisses, Éléa reprend "Dingue dingue dingue" de Christophe Maé. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur TF1 pour la suite de The Voice Kids saison 4 !