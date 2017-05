Cover : "Femme like U" (K.Maro) par Dilome

Volé par Matt Pokora, Dilomé a su imposer sa couleur musicale lors de cette épreuve ultime sur le tube international de Rag’n’bone man. Le talent a tout miser sur son interprétation et a fait tomber les masques devant le public et les coachs. Pour sa cover, Dilomé a choisi une chanson qui permet de dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité : "Femme like U" de K.Maro ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !