Cover : "Foule sentimentale" (Alain Souchon) par Ann-Shirley

Ann-Shirley a tout d’une femme moderne, et ses interprétations sur The Voice renforcent son image de talent exceptionnel. En coulisses, elle nous dévoile une nouvelle carte de son répertoire musical avec une reprise de "Foule sentimentale" d’Alain Souchon. Cette version touchante se teinte de douceur grâce à la voix soul et forte en émotion d’Ann-Shirley. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !