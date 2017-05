Cover : "I’m every woman" (Chaka Khan) par Shaby

La concurrence était rude dans son groupe lors des épreuves ultimes… Pourtant, Shaby a su se démarquer grâce à l’interprétation et la technique de sa reprise de Jenifer. Ce talent bouillonnant a en effet pris un risque en choisissant cette chanson, mais cela s’est avéré payant ! Shaby entre le club très sélectif des talents des lives, et compte bien continuer à nous surprendre ! En coulisses, elle reprend "I’m every woman" de Chaka Khan ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des épreuves ultimes de The Voice 6 !