Cover : "If I ain’t got you" (Alicia Keys) par Emmy Liyana

Lorsqu’Emmy Liyana chante, sa voix transmet toutes sortes d’émotions… Dont la sincérité. Et c’est ce qui a fait pencher la balance lors de ces épreuves ultimes ! Emmy Liyana continue son parcours dans The Voice 6, ira-t-elle aussi loin que Slimane ? Seuls les grands shows en direct le diront ! En attendant la semaine prochaine, Emmy Liyana nous offre une reprise de "If I ain’t got you" d’Alicia Keys. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !