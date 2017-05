Cover : "Love never felt so good" (Michael Jackson ft. Justin Timberlake) par Lisandro Cuxi

Lisandro Cuxi et le show, ça ne fait qu'un ! Le talent nous l'a encore prouvé sur la scène de The Voice, en faisant pâlir Bruno Mars. La musique et la danse exacerbent Lisandro, qui n'a du coup aucun mal à emporter le public avec lui ! Retrouvez le sur le tube de Michael Jackson & Justin Timberlake : "Love never felt so good" ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite de The Voice 6 !