La balade va tellement bien à Ann-Shirley qu'il est presque difficile de l'imaginer dans un autre registre. Et pourtant, ce talent a su partager des ondes positives sur le plateau de The Voice. en coulisses, elle s'essaye au mashup entre Stomy Bugsy et Marvin Gaye... Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des Lives de The Voice 6 !