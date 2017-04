Cover : "La La La" (Naughty Boy & Sam Smith) par Jules Couturier & Nicola Cavallaro

Plus qu’une battle internationale, c’était un duel de style ! Nicola Cavallaro et Jules Couturier s’affrontent dans le ring de The Voice. L’un possède une voix grave et rauque, tandis que l’autre joue sur la corde sensible. Deux propositions se sont affrontées, mais c’est finalement l’Italie qui gagne, avec son représentant Nicola Cavallaro. En coulisses, ils reprennent "La La La" de Naughty Boy et Sam Smith. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !