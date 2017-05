Cover : "Rock with you" (Michael Jackson) par Lisandro Cuxi

Le petit prodige de la saison 6 de The Vocie a encore fait des siennes ! Lisandro Cuxi a une nouvelle fois brillé sur la scène, avec un titre de Kendji. Aura-t-il le même destin que l’ancien gagnant ? Seuls les shows en direct le diront ! En attendant, le talent reprend un titre d’un chanteur dont il s’inspire énormément : le roi de la pop Michael Jackson, avec "Rock with you" ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !