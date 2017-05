Les talents de Zazie sont soudés ! Ils le prouvent une nouvelle fois dans cette cover exceptionnelle à quatre voix. Marvin Dupré, Emmy Liyana, Matthieu et Nicola Cavallaro se partagent un piano et une guitare pour reprendre "Sex on fire" de Kings of Leon. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des Lives de The Voice 6 !