Cover : "Stronger than me" (Amy Winehouse) par Manoah & Hélène

La battle qui opposait Manoah à Hélène était plus qu’un simple duo, c’était également un véritable conflit de générations ! Malgré leur âge similaire, les esprits sont diamétralement opposés ! Si Manoah garde une voix et un caractère enfantin, Hélène est beaucoup plus mature. Cependant, c’est sûrement cette différence qui fait la force de ce duo, que nous retrouvons en coulisses pour reprendre "Stronger than me" d’Amy Winehouse. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !